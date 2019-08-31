تيزرت المنكوبة.. انقطاع للمياه وندرة للمواد الغذائية وأقارب الضحايا يناشدون الملك لإغاثة قرية من “المغرب المنسي” -فيديو

فيديو: حمزة مصباح

وجه عدد من أقرباء ضحايا “فاجعة تارودانت” بمنطقة إداونضيف، نداء مؤثرا إلى الملك محمد السادس، ومختلف المسؤولين، لتقديم العون وإغاثة المنطقة المنكوبة التي تعيش بلا ماء منذ ثلاثة أيام، إثر السيول التي جرفت المواطنين، كما لوثت العيون وخربت مضخات المياه.

وتحدث عدد من أبناء الضحايا الذين سحبتهم مياه الوادي بحرقة عن تفاصيل الحادث والمآل الذي صارت إليه بلدتهم عقب دوري كرة القدم، الذي حاولوا من خلاله جمع أبناء المنطقة المهاجرين بأصلهم وخلق أجواء احتفالية بالبلدة، وما جاورها.

وأكد المتحدث وهو لاعب كرة قدم أصيب جراء السيول أن شباب البلدة حاولوا عبر وسائل عدة إنقاذ ذويهم ممن حاصرتهم المياه بالمنصة الشرفية لملعب تيزرت، باستعمال الحبال والسلالم وغيرها، لكن السيول الطوفانية أفشلت كل تلك المحاولات قبل انهيار المبنى وغرق الضحايا في مشاهد مروعة.

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كما أشار إلى الوضع الذي تعيشه البلدة حاليا، من انقطاع للطرق وندرة للمواد الغذائية، فضلا عن انقطاع مياه الشرب.

وعبر أحد النشطاء الذين ساهموا بالإعداد لهذا النشاط الرياضي عن استنكاره لمحاولة مسؤول جماعي إلقاء اللوم عليهم بخصوص الحادثة.