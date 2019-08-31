“كاف”.. الاتحاد الليبي يختار ملعب مواجهته أمام حسنية أكادير

حدد فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم، ملعب مباراته أمام حسنية أكادير، برسم ذهاب الدور 32 (1)، من كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

واستقر الفريق الليبي على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، لاحتضان هذه المواجهة، المقرر إقامتها يوم 15 شتنبر القادم، على أن يجرى لقاء الإياب أسبوعين بعد ذلك.

وأكدت إدارة الاتحاد، أنها أخذت بعين الاعتبار، قرب الملعب المذكور من الحدود الليبية التونسية، وذلك من أجل تسهيل مأمورية حضور عدد كبير من أنصار الفريق، الذين سيعمل مسؤولو الاتحاد على نقلهم بواسطة الحافلات لضمان حضورهم المواجهة.

وكان الفريق الليبي تأهل للمرحلة الحالية من كأس “كاف”، بعد تجاوزه في الدور التمهيدي الجيش من النيجر، إذ تعادل معه ذهابا بهدف لمثله، قبل أن يهزمه في الإياب بثنائية نظيفة، بينما تم إعفاء الحسنية من خوض الدور ذاته.

ويسعى الفريق السوسي إلى البصم على مشاركة جيدة في المنافسة القارية، على غرار الموسم الماضي، حين بلغ دور ربع النهائي، الذي غادره بفضيحة تحكيمية ضد الزمالك المصري، حيث رفض الحكم هدفا شرعيا لممثل كرة القدم الوطنية.