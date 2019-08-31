السودان: المحكمة تتهم البشير بالثراء الحرام المشبوه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم السبت، تفاصيل جديدة بخصوص استلامه أمولا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة في العاصمة الخرطوم، في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وشهدت المحكمة، إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق الطرق الرئيسية، وحضور كبير لأفراد أسرة البشير، ومناصريه الذين رددوا هتافات مؤيدة للرئيس السابق.

واستمع قاضي التحقيق، الصادق عبد الرحمن الفكي، للبشير للمرة الأولى، ورفض طلبا لهيئة الدفاع بالإفراج عنه بالكفالة العادية أو المالية.

وأقر البشير تلقيه 25 مليون دولار من بن سلمان، "عبر اتصال دار بين مدير مكتبه ومدير مكتبي، حاتم حسن بخيت"، دون توضيح تاريخ ذلك. وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها بخيت، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجا للسعودية".

وادعى البشير أنه "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات. أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية".

وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".

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وقال البشير إنه "تمنيت أن تكون المحكمة سرية لعدم الكشف عن اسم محمد بن سلمان، لأنه أرسل المبلغ بصفتي الشخصية وليس بصفتي رئيسا للدولة".

وفي ختام الاستجواب، قال القاضي مخاطبا البشير "أوجه لك الاتهام رسميا باستلام أموال من مصدر غير مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة". وسأل القاضي البشير: "هل أنت مذنب أم غير مذنب؟". فتدخل عضو هيئة الدفاع، هاشم أبو بكر الجعلي، قائلا إن "موكلي غير مذنب لأنه لم يستلم أموالا من مصدر غير مشروع، وهو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية، ولم ينتفع بالأموال لمصلحته الشخصية وصرفها على المصلحة العامة".

ورفض القاضي طلبا للإفراج عن البشير، قدمته هيئة الدفاع، وقال إن "المحكمة ترفض الاستجابة للطلب بالضمانة العادية أو الكفالة المالية".

وخلال جلسة السبت الماضي، أقر البشير باستلام 90 مليون دولار من السعودية، ومليون دولار من الإمارات، بشكل شخصي.

وحينها، أوضح العميد المتحري أحمد علي، في عريضة الاتهام، أن البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من محمد بن سلمان، و65 مليون دولار أخرى من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف أن البشير اعترف أيضا باستلامه مليون دولار من رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية السعودية أي تعقيب بخصوص ما ورد على لسان البشير.