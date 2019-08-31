افاد مصدر امني، السبت، بأن رجلا مصاب بالسرطان انتحر في مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رجلا ستينيا مصاب بالسرطان انتحر اليوم في مستشفى الصدر التعليمي وسط البصرة". واضاف المصدر ان "انتحاره تم من خلال رمي نفسه من احد طوابق مبنى المستشفى".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار رجل مصاب بالسرطان في مستشفى الصدر التعليمي بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.