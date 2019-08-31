اعتقال خمسة من المتورطين بالنزاع العشائري في الزبير

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت خمسة من المتورطين بالنزاع العشائري في الزبير.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية تمكنت اليوم، من اعتقال خمية متتورطين بالنزاع العشائري الذي اندلع في قضاءء الزبير بمحافظة البصرة".
واضاف المصدر انه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
واندلع اليوم السبت، في قضاء الزبير بمحافظة البصرة نزاعا عشائريا استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين".
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