عبدالمهدي يهنئ الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، الشعب العراقي والأمة الاسلامية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ومطلع سنة هجرية جديدة نستذكر وأبناء امتنا الاسلامية الهجرة النبوية المباركة التي حملت في طياتها معاني الفداء والصبر والوحدة، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لأبناء شعبنا وللأمة الاسلامية بهذه المناسبة العظيمة التي شكلت منعطفا تأريخيا وانسانيا وكانت وستبقى درسا عظيما في معاني التضحية والثبات والإخاء الانساني وبداية لانتصار وفتح كبير بعدما امتثلت الأمة لأمر الله لرسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم".

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ودعا عبد المهدي الى ان "يجعل العام الهجري الجديد بداية لعهد جديد من الوحدة وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب الأمة الاسلامية وطي صفحة الخلافات وانهاء الاقتتال والنزاعات الداخلية والتفكك وإبعاد شبح الحروب عن هذه الأمة"، متمنيا "للشعب العراقي المزيد من الوحدة والتماسك وأن يمكننا من تحقيق تطلعاته وترسيخ نعمة الأمن والاستقرار في عموم العراق والتخلص من بقايا الارهاب وإعمار جميع المحافظات، واعادة جميع النازحين الى ديارهم واستقرارهم في مدنهم والتوصل لمعرفة مصير جميع المفقودين".

وشدد على "العمل بهمة وعزيمة وتعاون لتجاوز كل الصعاب والتحديات وتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات".