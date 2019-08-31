نائب عن البصرة يدعو لوضع 'قانون عشائري' لانهاء النزاعات

أكد النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، السبت، ان هناك ثلاث أسباب رئيسية كانت سببا بزيادة حالة النزاعات العشائرية بالمحافظة، داعيا الى وضع قانون عشائري يتخللها ضوابط لصفة "شيخ العشيرة".

وقال الفايز في حديث لـ الخليج 365، إن "اغلب النزاعات العشائرية المسلحة تجري في شمال البصرة"، مبينا ان "هناك عدة اسباب تظافرت فيما بينها وتسببت بزيادة تلك النزاعات".



وأضاف الفايز، ان "السبب الاول والرئيسي يتمثل في غياب القانون العشائري المنضبط"، لافتا الى ان "السبب الآخر هو انتشار السلاح غير المنضبط وضعف سيطرة الدولة على هذا المجال، اضافة الى الجانب السياسي حيث ان الكثير من الاحزاب السياسية تشجع العشائر وتمدها بالسلاح لاغراض سياسية".

واكد الفايز، ان "الحل لانهاء تلك الحالات يكون من خلال وضع قانون عشائري كما كان سابقا وان تكون الدولة اكثر قوة وان توضع ضوابط لصفة شيخ العشيرة".



وكانت قوات الرد السريع تدخلت في 28 اب 2019، لحل نزاع عشائري مسلح تسبب في مقتل وجرح عدد من الاشخاص في محافظة البصرة، فيما شهدت المحافظة اليوم السبت، مقتل مدني واصابة اثنين بنزاع آخر.