إيران: ترامب أبدى مرونة

اعلن المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى مرونة في موقفه تجاه السماح لطهران ببيع نفطها لدول أخرى.

وأكد عراقجي لإذاعة "معارف" الإيرانية اليوم السبت أن "إيران خاضت في الأشهر الماضية مفاوضات مكثفة مع فرنسا بشأن شروط عودة طهران إلى الالتزام الكامل بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب الاتفاق النووي"، موضحا أن "مكالمات هاتفية متكررة جرت بين الرئيسين حسن روحاني وإيمانويل ماكرون في هذا الصدد".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "أهم الشروط التي طرحتها طهران يتعلق ببيع نفطها، إذ أكدت أن لديها خيارين: إما شراء الأوروبيين نفطها مباشرة، أو إقناع واشنطن بإصدار تراخيص تسمح للشركات الأوروبية بابتياع النفط الإيراني".

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ولفت عراقجي إلى أن "ماكرون طرح مبادرة بهذا الشأن على نظيره الأمريكي ترامب"، وتابع "كانت هناك مرونة في موقف الجانب الأميركي للسماح لنا ببيع نفطنا، بما يمثل فجوة في سياسة الضغط الأقصى الأميركية، وهذا هو النجاح الذي حققته سياسة المقاومة القصوى الإيرانية".

وأكد عراقجي أن "المشاورات بهذا الشأن لا تزال جارية ولم تنته بعد"، مضيفا أن "المفاوضات ستكون صعبة ومعقدة للوصول إلى صيغة جديدة لكن ليس هناك أي بديل عنها أمام الأوروبيين والأطراف المعنية الأخرى".

وجدد "تصميم طهران على الاستمرار في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي تدريجيا ما لم يتجاوب الأوروبيون مع مطالبها".