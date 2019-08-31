علاوي: نتنياهو اعترف بتنفيذ هجمات بالعراق وهو خرق للسيادة

أكد رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، السبت، أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو اعترف بتنفيذ هجمات في العراق، داعيا الحكومة العراقية الى تقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي بخصوص تلك الاعتداء.
وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "على الحكومة العراقية ان تقدم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي بخصوص الاعتداء الاسرائيلي الأخير وذلك على خلفية اعتراف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو بتنفيذ هجمات في العراق".
وأضاف علاوي أن "اعتراف نتنياهو بخرق السيادة العراقية ينبغي ان يواجه بموقف حازم من الحكومة وموحد من قبل الكتل السياسية"، مؤكدا ان "العراق يرفض بشدة ان يكون ساحة حربٍ بالوكالة".
وأضاف علاوي أن "اعتراف نتنياهو بخرق السيادة العراقية ينبغي ان يواجه بموقف حازم من الحكومة وموحد من قبل الكتل السياسية"، مؤكدا ان "العراق يرفض بشدة ان يكون ساحة حربٍ بالوكالة".
وشدد علاوي على، "ضرورة ان يكون للمجتمع الدولي وقفة حازمةٌ تجاه تلك الاعتداءات والاستفزازات بوصفها تهديد حقيقي للامن والسلم العالمي، وخرق واضح لجميع القوانين والمعاهدات الدولية".
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