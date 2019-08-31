الاعرجي: الاقدام على سحب الثقة عن الحكومة سيجعلنا امام عراق الفوضى

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، السبت، ان الذين يخططون لسحب الثقة عن الحكومة يفتقدون للرؤية السياسية، فيما اشار الى ان الاقدام على ذلك سيجعل العراق امام فوضى.

وقال الاعرجي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "الذين يخططون لسحب الثقة عن الحكومة في هذه الظروف التي يمر بها العراق والمنطقة، يفتقدون للرؤية السياسية ومعرفة بناء الدولة ما افقدهم قراءة الواقع".

واضاف ان "اقدامهم على هذه الخطوة ستجعلنا امام عراق الفوضى"، مشيرا الى انه "اذا كانت الحكومة ضعيفة فهي خيارهم والحل بتقويتها من خلال تعديل وزاري وبسط يد رئيسها".