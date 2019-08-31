اندلاع حريق في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة جراء قذائف إسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات السبت 2019/8/31 03:51 م بتوقيت أبوظبي السبت 2019/8/31 03:51 م بتوقيت أبوظبي مزارع شبعا اللبنانية المحتلة - أرشيفية

اندلع حريق في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، السبت، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف ثقيلة ومدفعية. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الاسرائيلي نفذ ظهر اليوم عملية تمشيط واسعة داخل مزارع شبعا المحتلة، أطلق خلالها رشقات رشاشة ثقيلة وقذائف مدفعية متفجرة على مدى نحو ساعتين. وأضافت أن عملية إطلاق القذائف أدت إلى حريق هائل داخل مزارع شبعا المحتلة أتى على مساحة حرجية مشجرة، ولا تزال الحرائق مندلعة داخل مزارع شبعا المحتلة.

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