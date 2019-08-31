مقتل ثاني جندي أمريكي في أفغانستان خلال 24 ساعة

أعلنت بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بأفغانستان مقتل جندي أمريكي خلال عملية قتالية في البلاد مما يعد الثاني خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وكانت البعثة التي تقودها الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن أحد الجنود الأمريكيين قُتل في أفغانستان الخميس.

وقالت بعثة الحلف في بيان "قتل أحد عناصر الجيش الأمريكي خلال عمليات قتالية في أفغانستان في 29 أغسطس/آب الجاري".

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ولم يكشف الناتو عن هوية الجندي ولا مكان الحادث.



ولقي 15 جنديا أمريكيا حتفهم في أفغانستان منذ بداية العام.

وعلى الرغم من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وممثلين من حركة طالبان بشأن إحلال السلام في أفغانستان، يشن المسلحون هجمات بشكل يومي على قوات دولية ومحلية في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلن المتحدث باسم شرطة مدينة قندوز شمال أفغانستان سيد سرفار حسيني مقتل 8 مسلحين من طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن خلال تصديها لهجوم شرق وغرب المدينة الاستراتيجية شمال البلاد والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ عام 2015.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.