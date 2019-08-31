"أقدر العالمية".. قمة الإمارات نحو التمكين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق فعاليات قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو تحت شعار "تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة" .

تقام القمة بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي "مدينة للتعليم" برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق التلاحم الرسمي والمجتمعي بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك ضمن أجندة رفيعة المستوى تتناول مختلف الموضوعات المهمة حول تمكين المجتمعات على مختلف الأصعدة التعليمية والثقافية والفكرية والتكنولوجية.

انطلاقا من فكرة المواطنة التي ترتكز عليها الحقوق والواجبات في الدولة لإنشاء جيل جديد متمكن علمياً وفكرياً، يسهم بفعالية في قضايا العالم ومواجهة تحدياته، من أجل ضمان مساحة كافية من الحرية والاندماج والأمن والسلام لجميع الأفراد.

3 محاور رئيسية تركز عليها قمة "أقدر العالمية"، أبرزها التعليم والخدمة الوطنية والأمن التقني والفكري والغذائي، ركائز استراتيجية لا غنى عنها لتمكين المجتمعات والشباب تتخذ من دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في تمكين المجتمعات وتحقيق الرفاهية للجميع.