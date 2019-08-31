متظاهرو هونج كونج يلقون زجاجات حارقة على أفراد الشرطة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قام متظاهرون يرتدون دروعاً في هونج كونج، السبت، برشق رجال الشرطة بزجاجات حارقة في تصعيد وصف بالخطير في الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ 3 أشهر.
واخترق محتجون متشدّدون الحواجز المحيطة بالمجمع الذي يضم البرلمان ومقر الحكومة في إطار عنف المتظاهرين المتصاعد ضد الحكومة والشرطة.
وقد اعتبرت كاري لام، زعيمة هونج كونج، مؤخرا، أن ازدياد العنف في الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ 3 أشهر أصبح أكثر خطورة.
وقالت لام المدعومة من بكين، إنها واثقة بقدرة حكومة المدينة على معالجة الاضطراب، مشيرة إلى أنها لن تفقد الأمل في فرص بناء منصة للحوار.
وتشهد المدينة الخاضعة للحكم الصيني أكبر أزمة سياسية منذ تسليمها لبكين في عام 1997، وأطلقت سلطات الحزب الشيوعي تحذيراً واضحاً بأن من الممكن استخدام القوة لوقف العنف.
وتصاعدت الاحتجاجات في يونيو/حزيران الماضي، بسبب مشروع قانون معلق حالياً كان سيسمح بتسليم مطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم.
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