توجيه تهمة حيازة أموال غير مشروعة إلى البشير

جدة - عمرو شويل الخرطوم – الخليج 365

وجهت محكمة في الخرطوم، اليوم السبت، إلى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير تهم حيازة أمال بطريقة غير مشروعة، والثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن “اتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو، و351,770 دولار، و5,7 مليون جنيه سوداني، حزت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة”.

وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، وأكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص. كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيراً لوجود مستندات تؤكد ذلك.