الان تتابع توجيه تهمة حيازة أموال غير مشروعة إلى البشير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم – الخليج 365
وجهت محكمة في الخرطوم، اليوم السبت، إلى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير تهم حيازة أمال بطريقة غير مشروعة، والثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن “اتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو، و351,770 دولار، و5,7 مليون جنيه سوداني، حزت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة”.
وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، وأكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص. كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيراً لوجود مستندات تؤكد ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه تهمة حيازة أموال غير مشروعة إلى البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.