عضو بحزب أردوغان منضم لـ”داعش” يلتقط صورة مع رأس مقطوعة

جدة - عمرو شويل إسطنبول - الخليج 365

في واقعة جديدة ومثيرة، ظهر أمره تشاليك، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في صورة له يرتدي زيًّا عسكريًّا خاصًّا بتنظيمات إرهابية مسلحة، ويمسك في يده رأسًا مقطوعة، وهو ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين داعش وكبار المسؤولين الأتراك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتحدث العالم كله عن دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وعلى رأسه رجب طيب أردوغان، للتنظيمات الإرهابية في سوريا، ونقل الجهاديين الإرهابيين المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات تركيا.

وكشفت المصادر أن أمره تشاليك عبر الحدود ودخل سوريا من أجل الانضمام للتنظيمات الإرهابية الجهادية في عام 2015، والتحق بقيادة اللواء 2 من قوات خفر السواحل التابع للجيش السوري الحر، وله العديد من الصور على موقع شبكة نورديك مونيتور.

Advertisements

ومع التحقق من هوية أمره تشاليك على الموقع الرسمي الخاص بالمحكمة العليا، يظهر أنه لا يزال يحظى بعضوية حزب العدالة والتنمية في بلدة كاباكلي التابعة لمدينة تكيرداغ.

أمره تشاليك له علاقة قوية بقيادات حزب العدالة والتنمية، حتى أن له صورة شخصية مع وزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس البرلمان مصطفى شنتوب.

وفي إحدى الصور الخاصة بأمره تشاليك، يظهر بجانب ألب أسلان تشاليك، الذي قام بإعدام الطيار الروسي الذي سقطت طائرته Su-24 في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

كما أن مكتب تشاليك الخاص يضم صورتين كبيرتين للرئيس أردوغان.