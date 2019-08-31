بومبيو: لدينا معلومات مؤكدة عن اتجاه الناقلة الإيرانية "داريا" إلى سوريا

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السبت 31 أغسطس 2019

بومبيو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا.

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وقال بومبيو على تويتر ”لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة .. اتجهت إلى طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها“.

وتابع ”من الخطأ الجسيم الثقة بظريف“، مشيرا إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.

وكان بومبيو قال إنه إذا توجهت الناقلة إلى سوريا، فإن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات المتسقة مع العقوبات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة إنه رغم بيانات التعقب فإن الناقلة ليست متجهة لموانئ تركية ”بكل تأكيد“ ولكن إلى المياه اللبنانية.