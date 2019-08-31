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واشنطن تعين ممثلا خاصا لدمج دول غرب البلقان بمؤسسات أوروبا

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 31 أغسطس 2019

وزير الخارجية الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكية

واشنطن تعين ممثلا خاصا لدمج دول غرب البلقان بمؤسسات أوروبا

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متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، تعيين الدبلوماسي ماثيو بالمر ممثلا خاصا لأمريكا في منطقة غرب البلقان، مهمته الدفاع عن دمج عدد من دول جنوب شرق أوروبا في المؤسسات الأوروبية والأطلسية.

 

وتضم هذه المنطقة شمال مقدونيا وألبانيا والبوسنة ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بالمر سيقود في مهمته جهودنا لتعزيز العمل الدبلوماسي الأمريكي من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وسيركز على دمج دول غرب البلقان في المؤسسات الغربية.

 

وتدعو الولايات المتحدة تقليديا إلى انضمام هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي.

 

وسيزور ماثيو بالمر، الذي سيبقى مساعدا لوزير الخارجية لشؤون أوروبا، سلوفينيا غدا الأحد للمشاركة في منتدى "بليد" الاستراتيجي قبل أن يشارك حتى العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل في اجتماعات في بروكسل وفيينا وبودجوريتسا.

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