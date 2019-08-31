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الإعصار دوريان يشتد وينتقل الى الفئة الرابعة
السبت 31 أغسطس 2019
اشتدّت مساء الجمعة قوّة الإعصار دوريان ليُصبح إعصاراً من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضمّ خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالى 215 كلم/ساعة، على ما أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير. وأشار المركز، في أحدث نشرة له الساعة 00,30 ت غ، إلى أنّ الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بُعد نحو 925 كلم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بُعد 645 كلم شرق جزر البهاما.
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