عاجل.. مفاجآة مدوية بشأن الأوامر الملكية السعودية

في إطار خطة التطوير الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددًا من الأوامر الملكية، أبرزها؛ تعيين مازن بن إبراهيم رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلًا عن استحداث وزارات جديدة.

مازن بن إبراهيم رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا، بإعفاء خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، تعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

عواد بن صالح رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان

كما أصدر أمرًا ملكيًا، بتعين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بدرجة وزير .

فهد العيسي رئيسًا للديوان الملكى

وتم تعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسًا للديوان الملكي، وتعيين الأستاذ عقلاء العقلاء نائباً لرئيس الديوان الملكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

تعديل اسم "ديوان المراقبة" لـ"الديوان العام للمحاسبة"

وكذلك، أصدر العاهل السعودي، أمرًا ملكيًا بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

إنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية فى السعودية

وأيضًا، صدر أمر ملكى من الملك سلمان بن عبد العزيز، بإنشاء وزارة جديدة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

تحول "تطوير الرياض" لهيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية في الرياض"

وأصدر أمر ملكى بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض، إلى الهيئة الملكية باسم "الهيئة الملكية فى الرياض"، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

تحول "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى" إلى "الهيئة الملكية لمدينة الرياض".

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وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

إنشاء وزارة الصناعة

تُنشأ وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، ويُعدل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".

وتتولى "وزارة الطاقة" الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ"وزارة الصناعة والثروة المعدنية" حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" مهامها في بداية العام المالي المقبل.

إنشاء هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

وأيضًا، إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

وربط مركز المعلومات الوطني تنظيميًا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، يرتبطان تنظيميًا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ويرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيميًا بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته - التي يباشرها حالياً - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الأوامر بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

الإعفاءات

وصدر قرار ملكي، بإعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها، وإعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه، وإعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه.