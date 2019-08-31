اعتقالات جديدة في هونغ كونغ مع توقعات باستمرار المظاهرات

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السبت 31 أغسطس 2019

بدأت هونغ كونغ عطلة نهاية أسبوع جديدة اليوم السبت مع توقعات بخروج المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى الشوارع في احتجاجات جديدة، على الرغم من اعتقال عدد من الشخصيات البارزة المؤيدة للديمقراطية قبل يوم واحد. واعتقلت السلطات المشرعين او نوك هين وجيريمي تام في وقت متأخر من يوم الجمعة، ليرتفع عدد المعتقلين خلال الساعات الـ48 الماضية إلى تسعة أشخاص. كما تشمل القائمة زعيم الطلاب السابق جوشوا وونج أحد أشهر نشطاء هونج كونج في الخارج. واتهمت السلطات تام بعرقلة عمل شرطي في مظاهرة، وفقاً لأحد مساعديه. كما تم اعتقال او نوك هين بزعم الاعتداء على شرطي، وفقا لشبكة "ار تي اتش كيه" العامة. ودفعت هذه الاعتقالات الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي تحالف ديمقراطي واسع النطاق، إلى إلغاء مسيرة مقررة في هونغ كونغ اليوم السبت، بعدما فشلت في الحصول على موافقة الشرطة. وقالت بوني ليونغ، وهي مسؤولة بالجبهة، إن الجبهة لم تتمكن من الحصول على موافقة بانطلاق المسيرة، وأضافت أنها قلقة من أن يؤدي انطلاق المسيرة إلى تعريض المشاركين فيها للخطر. وأكدت أن الشاغل الأول للجبهة دائماً يتمثل في حماية كل المشاركين وضمان "عدم تحمل أي شخص لعواقب قانونية" بسبب المشاركة في الاحتجاجات. وأضافت أن الجبهة "ليس لديها خيار سوى إلغاء" مسيرة إلى مقر الحكومة الصينية في هونغ كونغ.

