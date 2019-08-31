50 قتيلاً بغارات للنظام السوري على إدلب

Advertisements 50 قتيلا بغارات للنظام السوري على إدلب السبت 31 أغسطس 2019 قتل نحو 50 شخصاً وأصيب مئات آخرين، جراء غارات لقوات النظام وروسيا على مناطق بريفي إدلب الجنوبي والشرقي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم السبت، إن "41 عنصراً ومقاتلاً من الفصائل المعارضة قتلوا إثر العمليات القتالية على محور التمانعة جنوب شرق إدلب، وعملية تسلل نفذتها عناصر من قوات النظام على محور عابدين بريف إدلب الجنوبي، فيما قتل 4 عناصر من النظام خلال المعارك". وأكد المرصد أن أكثر من 700 ضربة برية وغارة جوية طالت منطقة خفض التصعيد في ريفي إدلب.



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