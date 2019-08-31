شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على قبطان «أدريان داريا 1» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (السبت) إجراءات ضد ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»، وفرضت عقوبات على كومار أخيليش الذي تولى دور القبطان منذ إطلاق سراح السفينة في منتصف أغسطس من جبل طارق في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو في بيان صحفي «باستخدام إجراء اليوم، سيتم حرمان كل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وإدراجها على قائمة الأرهاب، إضافة إلى ذلك، سيتم وضع تجميد على أي أصول أمريكية خارج الولايات المتحدة ويجب على أي شخص يفكر في دعم الحرس الثوري الإيراني مراعاة هذا التحذير».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل زيادة ضغطها على النظام الإيراني الذي يواصل إثارة النزاعات الإقليمية والعمل على توسيع أنشطته النووية ورعاية الإرهاب على نطاق غير مسبوق، إلى أن يغير سلوكه العدواني.