هل تسريب الأسرار العائلية هو السبب .. لماذا أطاح ترامب بـ «كاتمة أسراره» مادلين ويسترهوت!

الموجز

نشرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر : إن مادلين ويسترهوت، المساعدة الشخصية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، اضطرت لترك منصبها بعد أن أفشت للمراسلين أسرار علاقة الرئيس ببناته.

ووفقا لما نشرته بوليتيكو، قالت ويسترهوت في حديث مع الصحفيين لم يكن مخصصا للتسجيل : إن العلاقة بينها وبين ترامب أفضل من العلاقة بينه وبين ابنتيه إيفانكا وتيفاني.

و كشفت أن الرئيس لم يرغب بالتقاط صور له مع ابنته تيفاني، لأنه يعتبرها ممتلئة جدا، كما قالت مازحة إن ترامب لا يمكن أن يميزها في حشد من الناس.

وتحدثت ويسترهوت عن علاقة الرئيس بأولاده في وقت سابق من شهر أغسطس في مأدبة عشاء غير رسمية مع وسائل الإعلام بينما كان ترامب في نادي Bedminster للغولف في نيوجيرسي.

Advertisements

وكان ترامب قد أبلغ المراسلين يوم السبت أن مساعدته ويسترهوت كانت موظفة جيدة جيدا ومتعاونة تماما، لكنه اعترف بأن كلماتها "كانت هجومية أحيانا" وفي الوقت نفسه، أكد أنه يحب ابنته تيفاني، مشيرا إلى أنها "شخص رائع وتدرس بجد".

المساعدة المخضرمة

وبحسب ما ذكرته نيويورك تايمز فإن ويسترهاوت المساعدة المخضرمة في إدارة دونالد ترامب، تحدثت عن أمور عائلة الرئيس خلال دردشة غير رسمية مع الصحفيين في حفل عشاء بالقرب من بيدمينستر في نيوجيرسي، وقد تم إبلاغ ترامب بـ"خيانة" ويسترهاوت يوم أمس الخميس.

وعلى الرغم من أن ويسترهاوت (28 عاما) ليست في نظر الرأي العام كالمستشارين كيليان كونواي أو رودي جولياني، المحامين الشرسين عن ترامب، إلا أنها تعتبر "أذن الرئيس" التي يسمع بها، وكاتمة أسراره.

وحسب "نيويورك تايمز"، فإن ترامب وصف ويسترهاوت خلال محادثاته مع المؤلف بوب وودوارد في سبتمبر الماضي بأنها "القناة السرية بينه وبين العالم الخارجي"، وقال: "مادلين هي المفتاح. إنها السر، لأنها الشخص المناسب".