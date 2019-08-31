رعد:نقف عند قناعة الجميع بضرورة وضع حدّ للعدوان الاسرائيلي والردّ آتٍ

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ أننا نريد كبح جماح العدوان وأن نردع المعتدين وأن نحفظ أمننا واستقرارنا الذين لا يتحققان لا بقرارات دولية ولا بإتفاقات ولا بنصائح من الأصدقاء ..

ولفت إلى ان "الموقف الوطني نعتز به خصوصا في هذه الفترة التي ترجم فيها كل المسؤولين بدءا من فخامة ​رئيس الجمهورية​ و رئيس ​مجلس النواب​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ وكل القوى السياسية التي رفضت العدوان وأقرّت بحق اللبنانيين في التصدي لهذا العدوان".

وخلال حفل التخرج الذي أقامته ​بلدية النبطية​ للمتفوقين بحضور شخصيات وفعاليات، أشار إلى انه "نشعر بأن مسؤوليّتنا تقتضي منّا أن نشارك الجميع ونقف عند قناعة الجميع بضرورة وضع حدّ لهذا ​العدوان الإسرائيلي​ ولا بدّ من الرد والردّ آتٍ إن شاء الله وستقرّ أعينكم جميعاً بنتائج هذا العدوان الذي سيليه حِفظ للأمن والإستقرار في بلدنا".