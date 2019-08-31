أفيوني بذكرى تغييب الإمام الصدر: رجل بحجم وطن شكّل قدوة بالعيش المشترك

لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، إلى أنّ "في الذكرى الحادية والأربعين لتغييب الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه، تحية إكبار إلى رجل بحجم وطن، غلّب القضية الاجتماعية ونصرة المحروم والمظلوم على كل اعتبار، وجاهد حتّى يكون ​لبنان​ وطنًا حقيقيًّا لكلّ أبنائه، وشكّل مرجعيّة وطنيّة وقدوة في العيش المشترك".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نفتقدك إمام التعايش والتسامح والاعتدال كلّ يوم".