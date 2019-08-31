ترامب هنأ الطالب اللبناني شكر لتفوقه في دراسته الاميركية

وجه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ رسالة تهنئة وتقدير الى ابن بلدة كفرزبد في ​البقاع​ الشرقي الطالب سمير رمضان شكر، لتفوقه في دراسته الاميركية.

كما تلقى شكر جائزة الشرف من رئيس ولاية ​واشنطن​ وشكر هو ابن المغترب المهندس رمضان ​احمد شكر​، الذي يعمل مديرا في احدى الشركات.

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