حذّر ​قيادة الجيش​– ​مديرية التوجيه​ قيادة الجيش جميع المواطنين من استخدام الطائرات المسيّرة طيلة فترة إحياء هذه المراسم في أجواء المناطق الاتية: ​الضاحية الجنوبية​ ل​مدينة بيروت​، ​النبطية​، صور، ​بعلبك​ و​الهرمل​، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق مشغّليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يحذر من استعمال الطائرات المسيّرة خلال إحياء ذكرى مراسم عاشوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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