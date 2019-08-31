علم الدين: كم نحتاج في هذا الزمن لرص الصفوف والوحدة

توجه النائب عثمان علم الدين بالتهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية في بيان جاء فيه: "أتقدم من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. حري بنا أن نعتبر بما حصل في الهجرة القصرية مع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الذكرى وحدت الصفوف وآخت بين الشعوب وعلمتنا أننا بالصبر والسعي والاتكال على الله نستطيع اجتياز كل العقبات".
وأضاف "كم نحتاج في هذا الزمن لرص الصفوف والوحدة والتآخي الذي للأسف إنعدم عند الكثير وطغت الأنانيّ ةوحب الذا ، نسأل الله أن يعيد هذه الذكرى على الجميع بالخير والبركة".
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