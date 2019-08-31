شقير عن الصدر: مثال يحتذى بالتسامح والمحبة والوطنية والعيش المشترك

لفت وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "41 عاما على تغييب الإمام ​موسى الصدر​ لكن ذكراه العطرة لم ولن تنقطع يوما في بلد أحبه وأعطاه من كل قلبه وعقله حتى بات رمزا وطنيا ومثالا يحتذى بالتسامح و​المحبة​ والوطنية والعيش المشترك. في ذكراه اليوم سنبقى متمسكين بال أمل بوطن يستجيب لتطلعات الإمام ويليق باللبنانيين".

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