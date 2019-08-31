سوسان أكد الالتفاف حول المقاصد ودعمها في رسالتها

وجه مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​ رسالة الى ​جمعية المقاصد​ الخيرية الاسلامية أشار فيها إلى انه "حفاظا على رسالة المقاصد الاسلامية في صيدا وتنشئة جيل يحمل القيم الاسلامية والوطنية والانسانية، وامام الحوار الحاصل بعدم التعطيل يوم الجمعة في مدرسة حسام الدين ​الحريري​ التابعة للجمعية وبالتشاور مع علماء صيدا، وبعد مراجعتي بهذا الأمر من كثير من المواطنين الصيداويين الحريصين على المقاصد ورسالتها، وباسمي الشخصي وبإسم تراث وتاريخ هذه المؤسسة التي لعبت دورا اساسيا في تاريخ صيدا وتراثها، فاننا نهيب بالسادة الأخوة في المجلس الاداري للمقاصد العودة عن هذا القرار، وتثبيت التعطيل يوم الجمعة لمؤسساتنا وخصوصا الاسلامية منها وفي مقدمتها المقاصد الاسلامية. فالتعطيل يوم الجمعة هو مسار تاريخي وديني ووطني لدار وطلب العمل على الغاء هذا القرار، مؤكدا الالتفاف حول المقاصد ودعمها في رسالتها من اجل جيل اسلامي وطني انساني صالح".

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