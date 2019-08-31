عزالدين: لاعلان حال طوارىء على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي

إعتبرت النائب ​عناية عز الدين​ أن الازمة ​الاقتصاد​ية وصلت الى حدود خطيرة وحساسة، ما يستدعي اعلان حال طوارىء على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي، وهذا ما يدعو اليه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ نبيه بري الذي يحذر من مغبة عدم اتخاذ القرارات الصعبة وفي الوقت نفسه لا يزال يبث الامل باننا نمتلك امكانية ذاتية لمعالجة الوضع".

وخلال رعايتها حفل تخرج الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية الشهيد نعمة مروة رأت "أن ​لبنان​ الذي اظهر مسؤولوه وقواه السياسية حكمة امام الاعتداءات الاسرائيلية، عليه ان يستمر في هذا المنهج الحكيم وان يسارع المعنيون الى اتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجة الملفات المتفاقمة مثل ​النفايات​ و​الكهرباء​ و​البطالة​ وتعزيز الاقتصاد الانتاجي واحداث فرق على مستوى المشاكل الحياتية للبنانيين".