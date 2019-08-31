المرعبي دعا إلى انصاف عكار بالتعيينات في مختلف الفئات

دعا عضو كتلة "المستقل النيابية" النائب ​طارق المرعبي​ في لقاء تكريمي في قرية العريضة الى "انصاف عكار بالتعيينات في مختلف الفئات لان الطاقات العلمية والكفاءة عند ابناء عكار موجودة ومتميزة"، مطالبا ب"ضرورة اعطاء الفرص لشباب وصبايا ​القضاء​".

واذ لفت الى ​البطالة​ المنتشرة في ظل غياب الوظائف، قال: "على المعنيين في الوزارات المختصة بالانماء ايلاء عكار الاولوية في الانماء والخدمات وتشجيع الاستثمارات فيها".

وتوجه المرعبي بالتهنئة بحلول ​السنة​ الهجرية، متمنيا عاما هجريا مباركا وسلاما وأمنا واستقرارا ل​لبنان​، شاكرا لعيس وحدارة محبتهما وحرصهما على التواصل مع الجميع، وتخلل اللقاء كلمة لحدارة الذي رحب بالمرعبي والحضور، منوها بحيوية المرعبي واندفاعه تجاه عكار، وداعيا الى "اعطاء المنطقة حقوقها في كل المجالات".