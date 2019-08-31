الجيش: توقيف مواطن في بلدة غزة- البقاع الغربي

أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ في بيان انه دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ في بلدة غزة- ​البقاع الغربي​ منزل وكاراج ميكانيك متجاورين عائدين للمواطن ج. م، حيث أوقفته وضبطت داخل منزله كمية كبيرة من ​المخدرات​ تقدر بحوالى 38 كيلو غرام من ​حبوب الكبتاغون​ "224000 حبة"، وثلاث قنابل يدوية.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص.

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