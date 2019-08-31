الجيش الإيراني: لن ندع القرصنة البحرية ضدنا تمر بلا رد

أكّد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، أنّ "القوات المسلحة الإيرانية لن تدع القرصنة البحرية ضدّ إيران تمرّ بلا رد".
ولفت في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى "الشهيدين رجائي وباهنر" في مدينة مهدي شهر بمحافظة سمنان شمال شرق إيران، إلى "أنّنا شهدنا خلال الفترة الأخيرة قرصنة بحريّة من قبل حكومات تدعي المناداة بالأمن والاستقرار في العالم ضدّ إيران، وكان عملًا جبانًا للغاية، ونحن نعتبر مثل هذه الإجراءات مثالًا لهلع الاستكبار العالمي من اقتدار الشعب الإيراني".
وركّز حيدري على أنّ "القرصنة البحريّة ليست إجراءً يمكن التغاضي عنه بسهولة ، فمن الطبيعي أنّه حينما يتمّ احتجاز سفن إيرانيّة في أيّ نقطة من بحار العالم، فإنّنا سنتصدّى لذلك".
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