وزير الدفاع العراقي: سنتخذ الإجراءات العسكرية الكفيلة للدفاع عن البلاد

أكّد وزير الدفاع ​العراق​ي نجاح الشمري، أنّ "أيّ اعتداء على أية جهة عراقيّة يعدّ اعتداءً على العراق".

ولفت في بيان على هامش اجتماع طارئ ل‍مجلس الدفاع، إلى أنّ "الوزارة ستتّخذ الإجراءات الأمنيّة والعسكريّة للدفاع عن البلاد تجاه أيّ اعتداء على أية جهة عراقيّة"، مشدّدًا على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أيّ مساس بسيادة العراق وكرامته".

ووجّه الشمري في جلسة مجلس الدفاع، للعمليّات والإدارة والميرة والتدريب والمفتشان العام والعسكري وقادة الأسلحة ومدراء الصنوف، بـ"ضرورة التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة بأصنافها وتشكيلاتها كافّة من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحدود و​مكافحة الإرهاب​ و​الحشد الشعبي​ وقوات حرس الإقليم "​البيشمركة​"، من أجل عراق موحّد تحت راية واحدة بوجه من يريد زعزعة أمن العراق".