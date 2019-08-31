مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في هونغ كونغ

حطم متظاهرون في ​هونغ كونغ​، حواجز حماية خارج مقر ​الحكومة​ وألقوا زجاجات حارقة على عناصر ​الشرطة​، في مظاهرة يشارك فيها عشرات الآلاف تحديا لمنع السلطات التظاهر.

وتصدت الشرطة في هونغ كونغ بخراطيم ​المياه​ و​الغاز​ المسيل للدموع لمتظاهرين يرتدون دروعا. فردوا برشق بالحجارة.

وقد نظم ناشطون تجمعا حاشدا، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لرفض بكين تنظيم ​انتخابات​ بالاقتراع العام في المدينة، في قرار شكل شرارة انطلاق "حركة المظلات" التي اتسمت بـ79 يوماً من التظاهرات في هونغ كونغ عام 2014، وهيأت الأرضية للاحتجاجات الحالية.