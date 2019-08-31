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مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في هونغ كونغ

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حطم متظاهرون في ​هونغ كونغ​، حواجز حماية خارج مقر ​الحكومة​ وألقوا زجاجات حارقة على عناصر ​الشرطة​، في مظاهرة يشارك فيها عشرات الآلاف تحديا لمنع السلطات التظاهر.

وتصدت الشرطة في هونغ كونغ بخراطيم ​المياه​ و​الغاز​ المسيل للدموع لمتظاهرين يرتدون دروعا. فردوا برشق بالحجارة.

وقد نظم ناشطون تجمعا حاشدا، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لرفض بكين تنظيم ​انتخابات​ بالاقتراع العام في المدينة، في قرار شكل شرارة انطلاق "حركة المظلات" التي اتسمت بـ79 يوماً من التظاهرات في هونغ كونغ عام 2014، وهيأت الأرضية للاحتجاجات الحالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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