عمر البشير أكد للقضاء انه تسلم 25 مليون دولار من بن سلمان

أعلن الرئيس السوداني السابق ​عمر البشير​، تلقي مبلغ 25 مليون يورو، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصلوا إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة، لتقديم الدعم لجهات محلية، من بينها قوات الدعم السريع، ومستشفى السلاح الطبي.

واشار البشير خلال جلسة محاكمته الى ان "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل مبلغ 25 مليون يورو وقد حولت بعض هذه المبالغ إلى دولارات وعملات محلية من أجل تقديم دعم وتبرعات إلى جهات محلية أو أفراد، دفعت من ضمنها 5 مليون يورو لقوات الدعم السريع، و4 مليون يورو لجامعة أفريقيا العالمية، ومبالغ لمستشفى سلاح الطبي".

وأضاف البشير: "كانت رغبة ولي العهد محمد بن سلمان عدم إظهار اسمه بأنه أرسل هذه الأموال لأجل جهات وأفراد داخلية لذلك لم ندخل هذه الأموال إلى خزينة الدولة"، متابعا "كنت أتمنى أن تكون هذه المحاكمة سرية حتى لا اكشف اسم ولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو الذي ارسل هذه الهدية".

وواصل الرئيس السوداني السابق: "أرسل ولي العهد محمد بن سلمان هذا المبلغ عبر طائرة خاصة إلى الخرطوم وقد كان في استقبالها مدير مكتبي حاتم حسن بخيت"، موضحا "اتصل مدير مكتب ولي العهد عبر مدير مكتبي وخبرني أن ولي العهد محمد بن سلمان لدية رسالة خاصة، وأنها ستصله عبر طائرة خاصة إلى مطار الخرطوم".