محكمة الخرطوم رفضت طلب الدفاع بالإفراج عن عمر البشير بضمانة

وجّهت محكمة ​الخرطوم​، إلى الرئيس السوداني المعزول ​عمر البشير​، تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة.كما رفضت طلب الدفاع بالإفراج عنه بضمانة. وكانت قد انتهت الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير، بعد الاستماع لشهود العيان، وتمّ تأجيل المحاكمة إلى السبت المقبل.

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