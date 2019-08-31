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وزير مالية بريطانيا أعلن أن علاقته برئيس الوزراء رائعة

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أعلن وزير المالية البريطانية ساجد جاويد، أنّ "علاقته برئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ رائعة"، وذلك بعد تردّد أنباء عن نقاش حاد بينهما عقب إقالة أحد مساعديه.

وكان قد لفت جاويد في وقت سابق، إلى "أنّه سيلتزم بالقواعد ​المالية العامة​ الّتي انتهجها سلفه ​فيليب هاموند​، ومن بينها مواصلة خفض ​الدين العام​ كحصة من الناتج المحلي الإجمالي".

وانكمش الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى منذ عام 2012 في الربع الثاني من العام، في ردّ فعل عكسي حاد لزيادة تراكم المخزونات في فترة ما قبل خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ في أوائل 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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