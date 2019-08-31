التخطيط تتوقع تجاوز التعداد السكاني 130 مليون نسمة بحلول عام 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم السبت، إن أهم التحديات التي تعرقل جهود التنمية التزايد السكاني السريع والذي يسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية.

وأضافت الوزارة، أنه من الممكن أن يتجاوز التعداد السكاني 130 مليون نسمة بحلول عام 2030.

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وأكدت الوزارة على ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكاني، بما يكفل الارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، ويُحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية في دعم التنمية المستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أن برامج ضبط النمو السكاني تستهدف الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة في المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.

وتضمنت خطة العام المالي الحالي 2019/2020 آليات برامج الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تضمنت توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .