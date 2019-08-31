أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة صغيرة من متظاهري هونج كونج تجمعت أمام مبنى المجلس التشريعي بالبرلمان. وبدأ المتظاهرون في اقتلاع الاحجار في المنطقة المحيطة، ويصبون المياه على عبوات القنابل الغاز المسيل للدموع. المياه على عبوات القنابل الغاز المسيل للدموع. و رشت الشرطة في وقت سابق رذاذ الفلفل على المتظاهرين. وفي مكان آخر، واصل آلاف المتظاهرين السير عبر الحي الحكومي الرئيسي . وتشهد هونج كونج (اقليم صيني يتمتع بالحكم الذاتي) مظاهرات مناهضة للحكومة منذ التاسع من يونيو بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.