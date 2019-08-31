موسكو تدعو رئيس أوكرانيا لحضور الاحتفال بذكرى النصر

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين سيرسل دعوة إلى رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب على النازية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤالحول ما إذا كان سيتم إرسال دعوة رسمية إلى زيلينسكي لحضور الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر على النازية "سيتم إرسال دعوة لرئيس أوكرانيا".
وأشار أوشاكوف إلى أن قادة 17دولة أكدوا حضورهم.
هذا وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/ مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وقد تم توجيه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة بإحياء هذه الذكرى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في العاصمة موسكو.
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