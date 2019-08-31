صحيفة: نواب سوليون يزورون جزر بحر اليابان المتنازع عليها

ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت أن مجموعة من المشرعين الكوريين الجنوبيين زاروا اليوم السبت جزر تاكيشيما المتنازع عليها في بحر اليابان، مما يزيد من حالة التوترات بين طوكيو وسول.

وأضافت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني- أن شبكة تلفزيونية في

كوريا الجنوبية بثت الزيارة إلى الجزر المعروفة باسم دوكدو في كوريا الجنوبية وتسيطر عليها سول ولكن طوكيو تطالب بها.وسلطت الصحيفة الضوء على قول النواب أمس الجمعة أنهم سيزورون الجزر احتجاجا على مطالبة اليابان.وتأتي هذه الخطوة في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بعد سلسلة من أحكام محكمة كوريا الجنوبية التي تطلب تعويضًا للأشخاص الذين قالوا إنهم كانوا ضحايا أعمال السخرة خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 إلى 1945 وحركة اليابان لفرض قيود تجارية.