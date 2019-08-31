السودان.. انتهاء الجلسة الثالثة لمحاكمة عمر البشير

انتهت قبل قليل الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عقب الاستماع إلى أقوال شهود العيال، وتأجيل المحاكمة إلى السبت المقبل.. بحسب ما ذكرته "العربية".

وكان محامي البشير محمد الحسن الأمين قد قال في تصريحات سابقة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن

المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير "جاء كمنحة" وهو "في إطار التعاون بين الرؤساء". كما شدد الأمين على أن البشير "تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً"، وكانت هيئة الدفاع عن البشير قد تقدمت بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمانة المالية.

ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهمًا بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلًا عن تهم بغسيل الأموال.

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ووجهت للبشير أيضًا في شهر مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.