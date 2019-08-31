السودان: ضوابط لتنظيم حقوق الملكية الفكرية

ناقش مسئولون ومعنيون بالفن في السودان وضع ضوابط للحفاظ على الملكية الفكرية للمؤلفين والمطربين الموسيقيين.

وعقد الأمين العام لمجلس حق المؤلف بالسودان الدكتور طارق عثمان الطاهر اجتماعا موسعا مع الإدارة الجماعية للموسيقى والغناء بحضور رئيس الإدارة الفنان صلاح مصطفى، ورئيس اتحاد المهن الموسيقية والفنية عبدالقادر سالم، وأعضاء الإدارة الجماعية من فنانين وملحنين وموسيقيين وشعراء.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار السودانية، في بيان اليوم /السبت، "إن الطاهر أشار إلى

التاريخ الناصع للأغنية السودانية، ومساهمة القائمين عليها في كل الحقب في السودان، ودورهم في نشر الفن السوداني عالميًّا وإقليميًّا".وأكد أن قانون "الإدارة الجماعية" الجديد من شأنه استرجاع حقوق الفنانين المسلوبة، ولاسيما المادية، لافتا إلى أن "الإدارة الجماعية" تنقسم إلى قسمين: أولهما شراكة بين الحكومة والإدارة الجماعية، والثاني إدارة أهلية تدير عملها بنفسها.. ودعا إلى مراقبة الحفلات للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، والتطور الفكري بعد انتشار التقنيات الحديثة، فضلا عن استخراج شهادات ملكية.ومن جانبه، أكد رئيس "الإدارة الجماعية" صلاح مصطفى الدور الكبير الذي يقوم به "مجلس حق المؤلف" تجاه أهل الفن والإبداع، كما أكد التنسيق الكامل مع الجهات ذات الصلة لحفظ حقوق الفنانين والموسيقيين والملحنين والشعراء، وخصوصا التنسيق بين مجلس حق المولف باعتباره جهة رسمية، وبين الإدارة الجماعية.وبدوره، أكد رئيس اتحاد المهن الوسيقية والفنية عبد القادر سالم أهمية التنسيق التام بين مختلف الجهات لمحاربة القرصنة، التي يتعرض لها الفنانون.