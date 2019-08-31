ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للكيماويات بمنطقة شيربور في مقاطعة ديول بولاية ماهاراشترا الواقعة غربي الهند إلى 12 قتيلا و58 مصابا.
وذكرت الشرطة الهندية - في بيان
من جانبه، أعرب رئيس وزراء الولاية ديفيندرا فادنافيس عن حزنه إزاء سقوط ضحايا جراء انفجار مصنع الكيماويات.. وأعلن عن تعويض مالي لأهالي الضحايا يقدر بـ500 ألف روبية هندية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع كيماويات إلى 70 قتيلاً ومصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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