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الهند: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع كيماويات إلى 70 قتيلاً ومصابًا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للكيماويات بمنطقة شيربور في مقاطعة ديول بولاية ماهاراشترا الواقعة غربي الهند إلى 12 قتيلا و58 مصابا.
وذكرت الشرطة الهندية - في بيان

أوردته قناة إنديا تي في الهندية اليوم السبت- أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.. مشيرة إلى أن 100 عامل على الأقل كانوا متواجدين بالمصنع وقت وقوع الانفجار.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء الولاية ديفيندرا فادنافيس عن حزنه إزاء سقوط ضحايا جراء انفجار مصنع الكيماويات.. وأعلن عن تعويض مالي لأهالي الضحايا يقدر بـ500 ألف روبية هندية.
 
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