الآلاف من سكان هونج كونج يشاركون في الاحتجاجات رغم حظرها

نزل الآلاف إلى شوارع وسط هونج كونج، اليوم السبت، في تحد لحظر فرضته الشرطة فيما تدخل المدينة الأسبوع الثالث عشر من الاحتجاجات.

واحتشدت الجماهير من جميع الفئات العمرية في تجمع ذي طابع ديني قبل البدء في موكب إلى مقاطعة شونج وان التاريخية مروراً بعدد من المعالم الدينية البارزة قبل العودة إلى المقاطعة الحكومية.

وسار كثيرون على الرصيف ولم يعرقلوا حركة المرور فيما قال متظاهرون إنهم ببساطة "يسيرون" في عصر أحد أيام السبت.

وجرى إلغاء مسيرة مقررة إلى مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج على الجانب الغربي من المدينة بعدما فشل منظموها في الحصول على موافقة الشرطة.

وكان الهدف من المسيرة الملغاة إحياء ذكرى مرور خمسة أعوام على عدم قيام بكين بالسماح لهونج كونج باجراء إصلاحات انتخابية، وهو ما أدى إلى الاحتجاجات الديمقراطية من جانب "حركة المظلات" عام 2014 .

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تأتي مظاهرة اليوم السبت، بعد يوم من قيام الشرطة بتوجيه اتهامات لتسعة نواب ونشطاء لدورهم في مظاهرات مناهضة للحكومة،بدأت في التاسع من يونيو بسبب مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

ودفعت موجة الاعتقالات "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" وهي تحالف ديموقراطي واسع النطاق، إلى إلغاء مسيرتها المقررة اليوم السبت لأنها بعدما فشلت في الحصول على موافقة الشرطة.

وكانت المسيرات التي نظمتها الحركة قد جذبت مئات الآلاف إلى الشوارع ولكن الجبهة المدنية لحقوق الإنسان قالت إنها لم تستطع ضمان سلامة المشاركين.

وكان تواجد الشرطة اليوم كثيفاً حيث أقام رجال الشرطة حواجز على الطرق لإبعاد المتظاهرين عن المنشأت الحكومية.