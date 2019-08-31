كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أوكرانيا في بولندا لإجراء محادثات حول العلاقات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الأوكراني زيلينسكي فولوديمير في حفل أقيم أمام القصر الرئاسي برفقة بعض أعضاء حكومته الجديدة قبل محادثات حول موضوعات تشمل سياسات حكومته، التي تم تعيينها هذا الأسبوع، وعلاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.

سيشارك يوم الأحد في احتفالات وارسو في الذكرى السنوية الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية - غزو بولندا من قبل القوات الألمانية النازية في 1 سبتمبر 1939.

وقال مساعد السياسة الخارجية في دودا، كرزيستوف شتشيرسكي، إن المحادثات ستشمل علاقات كييف مع الاتحاد الأوروبي والغرب وخططها لحل النزاع في شرق أوكرانيا مع القوات الحكومية ضد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.

و قد كشفت تقارير إعلامية عن أن بولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا بصدد توقيع اتفاقية ثلاثية في وارسو حول تأمين إمدادات الغاز.

تتمحور الاتفاقية حول توفير البنية التحتية اللازمة في أوكرانيا وبولندا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وحول سبل التعاون في مجال إصلاح سوق الغاز الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد بحث مع وزير الطاقة الأمريكي سبل استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر محطة للغاز في بولندا. وفي وقت سابق وافقت بولندا على بيع الغاز الطبيعي المسال، الذي تشتريه من الولايات المتحدة، إلى أوكرانيا.

كما أعربت بولندا عن استعدادها لمد خط غاز بقيمة ملياري دولار من بولندا إلى أوكرانيا بهدف ربط منظومة الغاز البولندية بشبكة الغاز في أوكرانيا.

