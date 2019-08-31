كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوربين" يدعو للاحتجاج ضد تحرك "جونسون" بتأجيل البرلمان البريطاني لشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع أكثر من مليون شخص على عريضة ضد خطوة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتعليق البرلمان حتى خطاب الملكة في 14 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يجتمع مئات الآلاف من الناس، اليوم السبت في لندن للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بامتصاص البرلمان البريطاني لمدة شهر.

دعا زعيم حزب العمل، جيريمي كوربين، الناس إلى الخروج إلى الشوارع حيث تم بالفعل التخطيط لأكثر من 80 مظاهرة في؛ برمنجهام، ومانشستر، وليفربول، ونيوكاسل، وبريستول، وجلاسجو، وسوانسي.

وقال "كوربين": "الغضب الشعبي من بوريس جونسون الذي أغلق الديمقراطية كان يصم الآذان. الناس على حق في النزول إلى الشوارع - وأنا أشجع الجميع على الانضمام إلى المظاهرات في لندن وفي جميع أنحاء البلاد غدًا".

واتهم النقاد، "جونسون" بمحاولة لانتهاك العمليات الديمقراطية، لأن حركته ستعيق محاولات النواب لطرح تشريعات لمنع سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وقال بيان نشر على صفحة فيسبوك بعنوان: "أوقف الانقلاب، دافع عن الديمقراطية": "يحاول بوريس جونسون إغلاق ديمقراطيتنا حتى يتمكن من الوفاء بأجندة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لا يمكننا الاعتماد فقط على المحاكم أو العملية البرلمانية لإنقاذ اليوم. علينا جميعًا أن نقف ونحسب".

في يوم الأربعاء، وافقت الملكة إليزابيث الثانية على طلب جونسون بخلافة البرلمان في منتصف سبتمبر لأن بريطانيا على وشك رحيلها المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح جونسون قراره بالقول إن الجلسة البرلمانية السابقة استمرت لمدة 340 يومًا بشكل غير طبيعي.

هذا وكان قد استخدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صلاحياته الدستورية لتعليق عمل البرلمان اعتبارا من منتصف سبتمبر إلى 14 أكتوبر.

الملكة إليزابيث توافق على تعليق البرلمان

وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة لوي الذراع مع المعارضة الرافضة لبريكسيت من دون اتفاق، والتي اعتبرتها "فضيحة دستورية"، ووافقت الملكة إليزابيث في وقت لاحق على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان.

تمديد تعليق البرلمان

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وذلك في خطوة أثارت غضب معارضي بريكسيت في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تمديد تعليق البرلمان من منتصف سبتمر إلى 14 أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكسيت، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وفي وقت لاحق، قال بيان صادر عن مجلس استشاري ملكة بريطانيا، إن الملكة إليزابيث، وافقت على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان.

وقال البيان "أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الاثنين التاسع من سبتمبر والخميس 12 من سبتمبر 2019، وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019".

قمة أخيرة

ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام على جلسة البرلمان.

واستمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب العام الماضي من 13 سبتمر إلى 9 أكتوبر، أي بعد 6 أيام على انتهاء مؤتمرات الأحزاب، فيما استمرت عطلة عام 2017 من 14 سبتمر إلى 9 أكتوبر، أي بعد 5 أيام على انتهاء المؤتمر الأخير.

غضب نواب المعارضة

وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين إلى منع بريكسيت، حيث أكد توم واتسون نائب زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة: "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث هذا".

وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك عبر "تويتر"، بأن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا، إعلانه للحرب هذا سيقابل بقبضة من حديد".

ويتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر، والذي أرجأ مرتين، مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.

وتعهدت 6 أحزاب معارضة، بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكسيت من دون اتفاق.

وحاول "جونسون"، التخفيف من انتقادات المعارضة لهذا القرار بالقول: "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".